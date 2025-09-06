Паркер vs Уордли: кто станет претендентом на бой с Усиком

Бой за титул временного чемпиона WBO и WBA

Джозеф Паркер, временный чемпион WBO в тяжелом весе из Новой Зеландии, встретится с Фабио Уордли из Ипсвича, временным чемпионом WBA.

Бой запланирован на 25 октября на легендарной лондонской арене O2.

Уордли одержал последнюю победу нокаутом в 10-м раунде против Джастиса Хуни.

Единственной темной стороной его рекорда является ничья с Фрейзером Кларком, которую он исправил в реванше, нокаутировав соперника в первом раунде.

Стратегический шаг Паркера на пути к Усику

Британский комментатор Гэри Логан отметил, что Паркеру необходима убедительная победа над Уордли, чтобы претендовать на поединок с абсолютным чемпионом Александром Усиком.

"Ему нужно четко победить Фабио, если он хочет бой с Усиком", - отметил Логан.

Новозеландец имеет 36 побед и три поражения в карьере и боксировал с такими звездами, как Энтони Джошуа, Диллиан Уайт и Дерек Чисора.

Его последние успехи включают победы над Деонтеем Уайлдером и Чжилей Чжаном.

Контекст абсолютного чемпионата

Паркер был назначен обязательным претендентом на титул Усика, но переговоры затянулись из-за травмы украинского боксера.

Усик не ожидает возвращения на ринг до конца года, поэтому Паркер временно сместил фокус на поединок с Уордли.

Для любителей бокса поединок Паркера с Уордли станет еще одним шагом в борьбе за статус сильнейшего в тяжелом весе и приближение к встрече с абсолютным чемпионом мира.