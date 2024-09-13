Паркани, РЕБ й не тільки. Росія намагається захистити Кримський міст від дронів, - ЗМІ

Аби захистити бетонні опори Кримського мосту від атак підводних і надводних дронів - Росія встановлює металеві паркани. Наразі їхня довжина становить близько 600 метрів.

Зокрема у паралельно мосту в морі почали з'являтись бетонні тетраподи, а також металеві конструкції, які схожі на протитанкові "їжаки", що зварені між собою.

Фото: Росія намагається захистити Кримський міст від дронів (t.me/krymrealii)

"На протилежному боці острова зафіксовано лінію косинців, які посилюють роботу російських систем радіоелектронної боротьби. Металеві тетраедри, ймовірно, виконують роль хибних цілей для українських ракет і дронів", - пише "Крым.Реалии".

Тим часом уздовж південного боку Керченського мосту російські терористи встановили близько десятка спостережних пунктів, кулеметних "гнізд", а також позиції для протиповітряної оборони (ППО), що накриті маскувальними сітками.

Атаки на Кримський міст

Росія побудувала Кримський міст після окупації Криму у 2014-му. Його довжина складає близько 19 кілометрів й він з'єднує півострів із сухопутною частиною Російської Федерації (РФ).

Споруда є законною ціллю для наших військових. Як приклад, міст було успішно уражено 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року.

Тим часом як пише The Guardian, Головне управління розвідки (ГУР) готує третій удар по Кримському мосту.