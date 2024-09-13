RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Заборы, РЭБ и не только. Россия пытается оградить Крымский мост от дронов, - СМИ

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия пытается усилить защиту Крымского моста от дронов и ракет. Устанавливает металлические заграждения, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крым.Реалии".

Чтобы защитить бетонные опоры Крымского моста от атак подводных и надводных дронов - Россия устанавливает металлические заборы. Сейчас их длина составляет около 600 метров. 

В частности, параллельно мосту в море начали появляться бетонные тетраподы, а также металлические конструкции, которые похожи на противотанковые "ежи", сваренные между собой. 

 

Фото: Россия пытается оградить Крымский мост от дронов (t.me/krymrealii)

"На противоположной стороне острова зафиксирована линия угольников, которые усиливают работу российских систем радиоэлектронной борьбы. Металлические тетраэдры, вероятно, выполняют роль ложных целей для украинских ракет и дронов", - пишет "Крым.Реалии". 

Тем временем вдоль южной стороны Керченского моста российские террористы установили около десятка наблюдательных пунктов, пулеметных "гнезд", а также позиции для противовоздушной обороны (ПВО), накрытые маскировочными сетками. 

Атаки на Крымский мост

Россия построила Крымский мост после оккупации Крыма в 2014-м. Его длина составляет около 19 километров и он соединяет полуостров с сухопутной частью Российской Федерации (РФ). 

Сооружение является законной целью для наших военных. В качестве примера, мост был успешно поражен 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. 

Между тем как пишет The Guardian, Главное управление разведки (ГУР) готовит третий удар по Крымскому мосту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация