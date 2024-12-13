Парк "Кримський" та вулиця Героїв Енергетиків. У Києві перейменували 12 об'єктів

У Києві перейменували ще 12 міських об'єктів, серед яких вулиці, сквери та парк. Сім із них отримали нові назви в рамках дерусифікації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
12 грудня на пленарному засіданні Київради депутати більшістю голосів ухвалили рішення про зміну назв ще 12 об’єктів міського підпорядкування. Сім із них були перейменовані в рамках процесу дерусифікації та декомунізації, п’ять - на загальних підставах.
Як зазначив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, це важливий крок у звільненні Києва від радянської та імперської спадщини.
Солом’янський район
Шевченківський район
Деснянський район
Дарницький район
Подільський район
Святошинський район
Голосіївський район
Нагадаємо, що у Києві нові назви отримають 13 міських об’єктів, серед яких вулиці, парки, сквери, площі, провулки.
Крім того, політична партія "УДАР Віталія Кличка" ініціює перейменування вулиць тимчасово окупованих міст на честь загиблих захисників України.