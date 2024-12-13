Парк "Кримський" та вулиця Героїв Енергетиків. У Києві перейменували 12 об'єктів

У Києві перейменували ще 12 міських об’єктів у рамках дерусифікації та декомунізації

12 грудня на пленарному засіданні Київради депутати більшістю голосів ухвалили рішення про зміну назв ще 12 об’єктів міського підпорядкування. Сім із них були перейменовані в рамках процесу дерусифікації та декомунізації, п’ять - на загальних підставах.

Як зазначив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, це важливий крок у звільненні Києва від радянської та імперської спадщини.

Список перейменованих об’єктів

Солом’янський район

вул. Пржевальського – вул. Андрія Норова;

сквер у межах вул. Солом’янської, Григорія Кочура та Андрія Головка - сквер Андрія Жованика.

Шевченківський район

вул. Лермонтовська - вул. Володимира Турця.

Деснянський район

вул. Ушицька - вул. Дмитра Захарчука;

вул. Електротехнічна - вул. Героїв Енергетиків;

вул. Пушкіна - вул. Соні Делоне.

Дарницький район

вул. Крилова - вул. Наталії Кобринської;

парк "Таращанець" - парк "Кримський".

Подільський район

сквер на вул. Мостицькій - сквер Сергія Васильчука.

Святошинський район

вул. Мельниченка - вул. Тараса Бульби-Боровця;

вул. Олександра Блока - вул. Майка Йогансена.

Голосіївський район