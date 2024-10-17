"УДАР Кличка" запропонував перейменовувати вулиці у тимчасово окупованих містах на честь захисників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook співголови фракції УДАР у Київраді Дмитра Білоцерковця.

"УДАР ініціюватиме проєкт закону про перейменування вулиць тимчасово окупованих міст на честь захисників України. Бо політика заважає владі це зробити. На сьогодні щонайменше 20 загиблих героїв України, які походять з тимчасово окупованих територій. АР Крим та Севастополь, Донецька, Луганська та Херсонська області. Всі вони заслуговують, щоб їхні імена навічно були закарбовані у пам’яті українців. Зокрема – у назвах вулиць населених пунктів, звідки наші герої родом. Окрім цього, у такий спосіб ми дамо сигнал для тих, хто там залишився: "Україна вас не забула", - написав Білоцерковець.

Він зазначив, що через відсутність місцевих органів влади у Криму та Севастополі взагалі відсутній механізм перейменування вулиць. А на інших територіях обласні військові адміністрації можуть перейменувати вулиці виключно в межах закону про деколонізацію. Це обмежує їхнє право називати вулиці на честь загиблих захисників.

Дмитро Білоцерковець повідомив, що подавав петицію з відповідною пропозицією на сайті президента, проте отримав відмову.

"Для виправлення цієї кричущої ситуації я ініціював пропозицію, в якій запропонував президенту внести до Верховної Ради України відповідний законопроєкт. Ініціативу подав через інструмент петицій на сайті Президента. Як результат, отримав невмотивовану відмову: «Повідомляємо, що ініційована Вами електронна петиція Президентові України не відповідає встановленим вимогам, відтак її оприлюднення не здійснюється». Яким саме вимогам? Жодного слова. Не бачу жодних інших мотивів, окрім політичних, для відмови", - зауважив співголова фракції УДАРу.

Він пропонує виступити суб’єктами законодавчої ініціативи народним депутатам. Наприклад, членам профільного Комітету ВР з питань місцевого самоврядування.

"Президент, на щастя, не єдиний суб’єкт законодавчої ініціативи. Гадаю, народні депутати, зокрема з Комітету місцевого самоврядування, могли б взяти на себе реалізацію цієї ініціативи. Віталій Безгін, що скажете? Візьмете на себе реєстрацію та просування цього законопроєкту? Це заради земляків-героїв з Криму?", - наголосив Білоцерковець.