У Києві перейменували 13 об'єктів: які вулиці, парки і площі отримали нові назви
У Києві нові назви отримають 13 міських об’єктів, серед яких вулиці, парки, сквери, площі, провулки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську раду.
19 вересня Київрада ухвалила рішення про зміну назв 13 міських об’єктів. Зокрема, вісім з них були перейменовані в рамках процесу дерусифікації та декомунізації, а ще п’ять – з інших загальних підстав. Рішення підтримали більшість депутатів під час пленарного засідання.
У Київраді наголошують, що ці заходи є важливим кроком у відновленні національної ідентичності та історичної справедливості.
Які міські об'єкти отримали нові назви
Дарницький район:
- вул. Івана Тургенєва – вул. Миколи Волковича
Дніпровський район:
- вул. Петра Чаадаєва – вулиця Єлизавети Шахатуні
Подільський район
- вул. Брюсова – вул. Валентини Радзимовської
- парку біля кінотеатру Т.Г. Шевченка присвоєно назву "Гірка Крістера"
Печерський район:
- вул. Станіславського – вул. Богдана Ступки
Святошинський район:
- парк "Юність" – парк "Гамбурзький"
- вул. Жовтнева – вул. Сулимівська
- вул. Сергія Єсеніна – вул. Скарбова
- парку на вул. Михайла Котельникова, 26-32 присвоєно ім’я Михайла Реуцького
Солом’янський район:
- вул. Боткіна – вул. Професора Павловського
- безіменній площі між вулицями Січеславською та Георгія Кірпи присвоєно назву "площа Північноатлантичного альянсу"
Шевченківський район:
- пров. Бехтерівський – пров. Варязький
- скверу на вулиці Прорізній (між будинками № 3 та № 5) присвоєно назву "Українського радіо"
Раніше РБК-Україна розповідало, що 19 вересня Верховна Рада також підтримала постанову про перейменування 327 населених пунктів. Цей крок є частиною процесу дерусифікації, спрямованого на зміну назв, пов'язаних з російськими та радянськими наративами. Перейменування торкнеться населених пунктів, назви яких присвячені російським діячам, таким як Пушкіно, Мічуріна, Кутузівка, Суворове та інші. Постанову ухвалили без обговорення, вилучивши шість населених пунктів з початкового варіанту, за який голосували напередодні.
Нагадаємо, що в середу, 18 вересня, Верховна Рада намагалася перейменувати 333 населені пункти в Україні, проте голосування не було успішним — постанова отримала лише 208 голосів замість необхідних 226. Після цього депутати заблокували трибуну, вимагаючи скликати погоджувальну раду та доручити комітету негайно розглянути постанову для повторного винесення на голосування. Однак того дня голосування так і не відбулося.
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