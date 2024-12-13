RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Парк "Крымский" и улица Героев Энергетиков. В Киеве переименовали 12 объектов

Фото: переименование улиц в Киеве (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве переименовали еще 12 городских объектов, среди которых улицы, скверы и парк. Семь из них получили новые названия в рамках дерусификации.

В Киеве переименовали еще 12 городских объектов в рамках дерусификации и декоммунизации

12 декабря на пленарном заседании Киевсовета депутаты большинством голосов приняли решение о переименовании еще 12 объектов городского подчинения. Семь из них были переименованы в рамках процесса дерусификации и декоммунизации, пять - на общих основаниях.

Как отметил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, это важный шаг на пути к освобождению Киева от советского и имперского наследия.

Список переименованных объектов

Соломенский район

  • ул. Пржевальского - ул. Андрея Норова;
  • сквер в пределах ул. Соломенской, Григория Кочура и Андрея Головка - сквер Андрея Жованика.

Шевченковский район

  • ул. Лермонтовская - ул. Владимира Турца.

Деснянский район

  • ул. Ушицкая - ул. Дмитрия Захарчука;
  • ул. Электротехническая - ул. Героев Энергетиков;
  • ул. Пушкина - ул. Сони Делоне.

Дарницкий район

  • ул. Крылова - ул. Наталии Кобринской;
  • парк "Таращанец" - парк "Крымский".

Подольский район

  • сквер на ул. Мостицкой - сквер Сергея Васильчука;

Святошинский район

  • ул. Мельниченко - ул. Тараса Бульбы-Боровца;
  • ул. Александра Блока - ул. Майка Йогансена.

Голосеевский район

  • переулок между ул. Васильковской и ул. Юлии Здановской – переулок Любомира Бордуна.

Напомним, что в Киеве новые названия получат 13 городских объектов, включая улицы, парки, скверы, площади, переулки.

Кроме того, политическая партия "УДАР Виталия Кличко" инициирует переименование улиц временно оккупированных городов в честь погибших защитников Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиев