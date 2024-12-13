Парк "Крымский" и улица Героев Энергетиков. В Киеве переименовали 12 объектов

В Киеве переименовали еще 12 городских объектов, среди которых улицы, скверы и парк. Семь из них получили новые названия в рамках дерусификации.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
12 декабря на пленарном заседании Киевсовета депутаты большинством голосов приняли решение о переименовании еще 12 объектов городского подчинения. Семь из них были переименованы в рамках процесса дерусификации и декоммунизации, пять - на общих основаниях.
Как отметил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, это важный шаг на пути к освобождению Киева от советского и имперского наследия.
Соломенский район
Шевченковский район
Деснянский район
Дарницкий район
Подольский район
Святошинский район
Голосеевский район
Напомним, что в Киеве новые названия получат 13 городских объектов, включая улицы, парки, скверы, площади, переулки.
Кроме того, политическая партия "УДАР Виталия Кличко" инициирует переименование улиц временно оккупированных городов в честь погибших защитников Украины.