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Парк артиллерии 155 мм калибра пополняется. Резников сообщил о поставках американских гаубиц

Фото: министр обороны Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Мария Кучерявец

Парк артиллерии, которую поставляют Украине союзники, растет. Уже успешно работают три ее вида 155-мм калибра - гаубица М777 и FH70, а также САУ "CAESAR".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Facebook.

"Рад сообщить новость - парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран", - написал Резников.

Напомним, ранее украинские защитники показали, как используют самоходные гаубицы Caesar.

Также стало известно, что ВСУ получили от союзников современные самоподвижные гаубицы FH70. Технику уже используют против российских оккупантов.

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