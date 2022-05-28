Парк артилерії 155 мм калібру поповнюється. Рєзніков повідомив про постачання американських гаубиць

"Радий повідомити новину - парк артилерії 155-мм калібру поповнюється. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій. Це дуже якісна техніка. І її надходження стало результатом кооперації кількох країн", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше українські захисники показали, як використовують самохідні гаубиці Caesar.

Також стало відомо, що ЗСУ отримали від союзників сучасні саморухомі гаубиці FH70. Техніку вже використовують проти російських окупантів.

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