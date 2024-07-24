У Парижі затримали росіянина через побоювання з приводу планів "дестабілізації" Олімпіади

Росіянин був поміщений під попереднє розслідування і затриманий за підозрою в "розвідувальній діяльності з іноземною державою з метою провокування ворожих дій у Франції".

У разі засудження, злочин карається максимальним терміном позбавлення волі до 30 років.

Олімпіада починається цього тижня, церемонія відкриття відбудеться в п'ятницю в центрі Парижа.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін повідомив, що близько 4 тисяч осіб, особливо громадян Росії та Білорусі, не отримали дозволу на участь у заходах, пов'язаних з Олімпіадою.