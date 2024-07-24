У Парижі затримали росіянина через побоювання з приводу планів "дестабілізації" Олімпіади

Громадянина Росії затримали в Парижі за підозрою в підготовці зриву Олімпійських ігор. У його резиденції знайшли докази підготовки до дестабілізації під час Ігор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Росіянин був поміщений під попереднє розслідування і затриманий за підозрою в "розвідувальній діяльності з іноземною державою з метою провокування ворожих дій у Франції".
У разі засудження, злочин карається максимальним терміном позбавлення волі до 30 років.
Олімпіада починається цього тижня, церемонія відкриття відбудеться в п'ятницю в центрі Парижа.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін повідомив, що близько 4 тисяч осіб, особливо громадян Росії та Білорусі, не отримали дозволу на участь у заходах, пов'язаних з Олімпіадою.
Із 26 липня до 11 серпня 2024 року Париж проведе літні Олімпійські ігри. Париж уже двічі приймав літню Олімпіаду: у 1900 і 1924 роках. 2024 рік стане знаменним моментом, адже місто стане третім в історії, удостоєним такої честі, слідуючи за Лондоном і Афінами.
Талісманом Ігор обрано Фріж - червоний фрігійський ковпак. Цей символ, що уособлює свободу і рівність, стане впізнаваним образом Ігор, об'єднуючи людей з усього світу.
Детальніше про Олімпіаду у Парижі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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