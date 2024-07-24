В Париже задержали россиянина из-за опасений по поводу планов по "дестабилизации" Олимпиады

Гражданин России был задержан в Париже по подозрению в подготовке срыва Олимпийских игр. В его резиденции нашли доказательства подготовки к дестабилизации во время Игр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Россиянин был помещен под предварительное расследование и задержан по подозрению в "разведывательной деятельности с иностранной державой с целью провоцирования враждебных действий во Франции".
В случае осуждения, преступление карается максимальным сроком лишения свободы до 30 лет.
Олимпиада начинается на этой неделе, церемония открытия пройдет в пятницу в центре Парижа.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин сообщил, что около 4 тысяч человек, особенно граждан России и Беларуси, не получили разрешения на участие в мероприятиях, связанных с Олимпиадой.
С 26 июля по 11 августа 2024 года Париж проведет летние Олимпийские игры. Париж уже дважды принимал летнюю Олимпиаду: в 1900 и 1924 годах. 2024 год станет знаменательным моментом, ведь город станет третьим в истории, удостоенным такой чести, следуя за Лондоном и Афинами.
Талисманом Игр выбран Фриж - красный фригийский колпак. Этот символ, олицетворяющий свободу и равенство, станет узнаваемым образом Игр, объединяя людей со всего мира.
Подробнее об Олимпиаде в Париже - читайте в материале РБК-Украина.
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