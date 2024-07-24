В Париже задержали россиянина из-за опасений по поводу планов по "дестабилизации" Олимпиады

Россиянин был помещен под предварительное расследование и задержан по подозрению в "разведывательной деятельности с иностранной державой с целью провоцирования враждебных действий во Франции".

В случае осуждения, преступление карается максимальным сроком лишения свободы до 30 лет.

Олимпиада начинается на этой неделе, церемония открытия пройдет в пятницу в центре Парижа.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин сообщил, что около 4 тысяч человек, особенно граждан России и Беларуси, не получили разрешения на участие в мероприятиях, связанных с Олимпиадой.