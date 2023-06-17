В Парижі затримали 20-річного хлопця через спробу замаху на Макрона
У Франції затримали 20-річного юнака, який кинув димову шашку у вертоліт президента Еммануеля Макрона. Його звинувачують у спробі замаху на лідера країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.
"У п'ятницю в Парижі 20-річному юнакові було пред'явлено звинувачення в злочинній змові з метою вчинення терористичного акту, після чого він був ув'язнений. Його підозрюють у тому, що 27 квітня він кинув димову шашку у гелікоптер президента Еммануеля Макрона в регіоні Дуб", - пише видання.
Під час протесту проти закону про пенсійну реформу Макрон планував вшанувати пам'ять Туссена Лувертюра, провідного діяча боротьби проти рабства, який закінчив своє життя в ув'язненні у форті Шато-де-Жу. Інформація про візит президента потрапила в ЗМІ, у зв'язку з чим противники реформи спробували прорватись до місця прибуття президента.
"Військові були змушені застосувати сльозогінний газ, щоб відбити їх. Церемонія завершилася. Коли президентський гелікоптер Puma вже відлітав з місця події, молодий чоловік кинув у повітряне судно димову шашку", - додає видання.
Хлопця було заарештовано в нього вдома. Антитерористична прокуратура звинувачує його у трьох можливих злочинах: він міг поставити під загрозу життя солдатів у вертольоті й вбити Еммануеля Макрона.
Затриманий, зі свого боку, стверджує, що хотів своїм вчинком "кинути виклик" Макрону й дати йому зрозуміти, що громадськість не згодна з його політикою.
Пенсійна реформа в Франції
У квітні у Франції розпочались масові протести, після того, як конституційна Рада затвердила пенсійну реформу, що підвищує вік виходу на пенсію з 62 до 64 років. В Парижі та інших містах поліція жорстко затримувала людей використовуючи кийки й сльозогінний газ. У місті Ренн, наприклад, група мітингувальників підпалила поліцейський відділок.
Зрештою Макрон підписав закон про пенсійну реформу, попри заклики профспілоки не робити цього.
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