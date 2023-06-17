В Париже задержали 20-летнего юношу из-за попытки покушения на Макрона

Во Франции задержали 20-летнего юношу, бросившего дымовую шашку в вертолет президента Эммануэля Макрона. Его обвиняют в попытке покушения на лидера страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .

"В пятницу в Париже 20-летнему юноше было предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью совершения террористического акта, после чего он был заключен в тюрьму. Его подозревают в том, что 27 апреля он бросил дымовую шашку в вертолет президента Эммануэля Макрона в регионе Дуб", - пишет издание.

Во время протеста против закона о пенсионной реформе Макрон планировал почтить память Туссена Лувертюра, ведущего деятеля борьбы против рабства, который закончил свою жизнь в заключении в форте Шато-де-Жу. Информация о визите президента попала в СМИ, в связи с чем противники реформы попытались прорваться к месту прибытия президента.

"Военные были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы отбить их. Церемония завершилась. Когда президентский вертолет Puma уже улетал с места происшествия, молодой человек бросил в воздушное судно дымовую шашку", - добавляет издание.

Парень был арестован у него дома. Антитеррористическая прокуратура обвиняет его в трех возможных преступлениях: он мог поставить под угрозу жизнь солдат в вертолете и убить Эммануэля Макрона.

Задержанный, со своей стороны, утверждает, что хотел своим поступком "бросить вызов" Макрону и дать ему понять, что общественность не согласна с его политикой.

Пенсионная реформа во Франции

В апреле во Франции начались массовые протесты после того, как конституционный Совет утвердил пенсионную реформу, которая повышает возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. В Париже и других городах полиция жестко задерживала людей используя дубинки и слезоточивый газ. В городе Ренн, например, группа митингующих подожгла полицейский участок.

В конце концов Макрон подписал закон о пенсионной реформе, несмотря на призывы профсоюза не делать этого.