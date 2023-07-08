У Парижі заборонили акції протесту проти насильства з боку поліції

Департамент поліції Парижа повідомив, що він заборонив заплановану на сьогодні демонстрацію на площі Республіки через ризик для громадського порядку, посилаючись на "напружену обстановку".

Французька влада і політики, включно з президентом Еммануелем Макроном, заперечують наявність інституційного расизму в правоохоронних органах країни.

Поліція опинилася під пильною увагою після того, як 27 червня офіцер поліції застрелив Наеля М. під час зупинки транспорту. 17-річний підліток керував спортивним автомобілем без прав.

На вихідні в кількох великих містах Франції, зокрема в Марселі та Страсбурзі, заплановано нові демонстрації у зв'язку з убивством Наеля.

Протести у Франції

У багатьох містах Франції спалахнули масові протести після вбивства правоохоронцем 17-річного юнака алжирського походження Наеля. Його застрелили, коли він перебував за кермом автомобіля.

За словами правоохоронця, юнак намагався наїхати на нього, проте на відео, яке було опубліковано в мережі, видно, що хлопця застрелили, коли його автомобіль стояв на місці.

Тим часом у Франції під час заворушень невідомий відкрив вогонь правоохоронцям. Декілька поліцейських отримали серйозні поранення.

Докладніше про протести у Франції читайте у матеріалі агентства.

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