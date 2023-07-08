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В Париже запретили акции протеста против насилия со стороны полиции

Фото: В Париже запретили акции против насилия со стороны полиции (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Полиция Парижа запретила проведение акции протеста против насилия со стороны полиции. Это произошло спустя неделю после того, как Францию потрясли беспорядки, вызванные убийством подростка в Иль-де-Франс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Департамент полиции Парижа сообщил, что он запретил запланированную на сегодня демонстрацию на площади Республики из-за риска для общественного порядка, ссылаясь на "напряженную обстановку".

Французские власти и политики, включая президента Эммануэля Макрона, отрицают наличие институционального расизма в правоохранительных органах страны.

Полиция оказалась под пристальным вниманием после того, как 27 июня офицер полиции застрелил Наэля М. во время остановки транспорта. 17-летний подросток управлял спортивным автомобилем без прав.

На выходные в нескольких крупных городах Франции, в том числе в Марселе и Страсбурге, запланированы новые демонстрации в связи с убийством Наэля.

Протесты во Франции

Во многих городах Франции вспыхнули массовые протесты после убийства правоохранителем 17-летнего юноши алжирского происхождения Наэля. Он был застрелен, когда находился за рулем автомобиля.

По словам правоохранителя, юноша пытался наехать на него, однако на видео, которое было опубликовано в сети, видно, что парня застрелили когда его автомобиль стоял на месте.

Тем временем во Франции во время беспорядков неизвестный открыл огонь по правоохранителям. Несколько полицейских получили серьезные ранения.

Подробнее о протестах во Франции читайте в материале агентства.

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