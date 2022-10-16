У Парижі мітинг проти зростання цін переріс у заворушення
Під час мітингу проти високих цін розпочалися сутички з поліцією. Правоохоронці використали сльозогінний газ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Декілька груп протестувальників закидали поліцію петардами, на що вони застосували спецзасоби. Як повідомляється, щонайменше двоє демонстрантів отримали поранення.
Як повідомляється, вандали в чорних масках, що брали участь у ході, проникли в офіс банку Société Générale і витягли звідти кілька комп'ютерів. У поліції уточнюють, що їм вдалося запобігти іншим спробам пошкодити торгові вивіски або банківські установи.
Демонстранти вимагають підвищення зарплат та соціальних виплат, стабільних цін на електроенергію, запровадження податку на надприбутки, а також інвестицій в екологічні проєкти.
#France : Thousands of people demonstrated today on the streets of #Paris against the high cost of living.— The informant (@theinformantofc) October 16, 2022
The protest was organized at the request of various political parties, NGOs and trade unions. According to organizers, 140,000 people took part in the protest. pic.twitter.com/VJB4DoWoOc
Водночас мітингувальники виступають проти зростання цін на пальне та продовольство, а також проти підвищення пенсійного віку.
Report:— OsintTv (@OsintTv) October 16, 2022
Massive 140,000 French people took part today in a rally against rising prices in #Paris.
To disperse the protesters, the police abundantly used tear gas. #France pic.twitter.com/zJfLAKx38m
Мітинг організували ультралева партія "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон, "зелені" та соціалісти.
Нагадаємо, в Берліні прихильники проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" влаштували під будинком парламенту протест проти високих цін і із закликами зняти санкції проти Росії.
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