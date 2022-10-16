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У Парижі мітинг проти зростання цін переріс у заворушення

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Париж, Неділя 16 жовтня 2022 23:56
У Парижі мітинг проти зростання цін переріс у заворушення Фото: у Парижі мітинг проти зростання цін переріс у заворушення (twitter.com/GaroweOnline)
Автор: Артур Родивилов

Під час мітингу проти високих цін розпочалися сутички з поліцією. Правоохоронці використали сльозогінний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Декілька груп протестувальників закидали поліцію петардами, на що вони застосували спецзасоби. Як повідомляється, щонайменше двоє демонстрантів отримали поранення.

Як повідомляється, вандали в чорних масках, що брали участь у ході, проникли в офіс банку Société Générale і витягли звідти кілька комп'ютерів. У поліції уточнюють, що їм вдалося запобігти іншим спробам пошкодити торгові вивіски або банківські установи.

Демонстранти вимагають підвищення зарплат та соціальних виплат, стабільних цін на електроенергію, запровадження податку на надприбутки, а також інвестицій в екологічні проєкти.

Водночас мітингувальники виступають проти зростання цін на пальне та продовольство, а також проти підвищення пенсійного віку.

Мітинг організували ультралева партія "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон, "зелені" та соціалісти.

Нагадаємо, в Берліні прихильники проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" влаштували під будинком парламенту протест проти високих цін і із закликами зняти санкції проти Росії.

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