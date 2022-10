У Парижі мітинг проти зростання цін переріс у заворушення

Декілька груп протестувальників закидали поліцію петардами, на що вони застосували спецзасоби. Як повідомляється, щонайменше двоє демонстрантів отримали поранення.

Як повідомляється, вандали в чорних масках, що брали участь у ході, проникли в офіс банку Société Générale і витягли звідти кілька комп'ютерів. У поліції уточнюють, що їм вдалося запобігти іншим спробам пошкодити торгові вивіски або банківські установи.

Демонстранти вимагають підвищення зарплат та соціальних виплат, стабільних цін на електроенергію, запровадження податку на надприбутки, а також інвестицій в екологічні проєкти.

#France : Thousands of people demonstrated today on the streets of #Paris against the high cost of living.

The protest was organized at the request of various political parties, NGOs and trade unions. According to organizers, 140,000 people took part in the protest. pic.twitter.com/VJB4DoWoOc