В Париже митинг против роста цен перерос в беспорядки

Несколько групп протестующих забрасывали полицию петардами, на что они применили спецсредства. Как сообщается, по меньшей мере двое демонстрантов получили ранения.

Как сообщается, вандалы в участвовавших в ходу черных масках проникли в офис банка Société Générale и вытащили оттуда несколько компьютеров. В полиции уточняют, что им удалось предотвратить другие попытки повредить торговые вывески или банковские учреждения.

Демонстранты требуют повышения зарплат и социальных выплат, стабильных цен на электроэнергию, введения налога на сверхприбыли, а также инвестиций в экологические проекты.

#France : Thousands of people demonstrated today on the streets of #Paris against the high cost of living.

The protest was organized at the request of various political parties, NGOs and trade unions. According to organizers, 140,000 people took part in the protest. pic.twitter.com/VJB4DoWoOc