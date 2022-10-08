У Берліні проросійська партія влаштувала протест зі скаргами на ціни та санкції

У Берліні прихильники проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" влаштували під будинком парламенту протест проти високих цін та із закликами зняти санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

За оцінками поліції, акція зібрала близько 8 тисяч людей.

Протест розпочався під будівлею Бундестагу, далі люди рушили вулицями Берліна.

Учасники принесли плакати "Насамперед наша країна" та німецькі прапори, а також прапори Росії, деякі були з прапорами імперської Німеччини, які зараз використовують прихильники праворадикальних поглядів.

Один із лідерів фракції Тіно Хрупалла у своїй промові звинувачував уряд Німеччини у "війні проти власного народу" через вплив санкцій проти РФ на економічний добробут громадян і закликав до відставки міністра економіки Роберта Габека та його однопартійців.

Vor dem Reichstag ist der Platz der Republik schon gut gefüllt: У кнапп einer halben Stunde beginnt unsere große #AfD -Demonstration gegen die Energiepolitik der Ampel. Das Motto: #UnserLandzuerst ! pic.twitter.com/U5L9G3Jcq3 — AfD (@AfD) October 8, 2022

У кількох місцях за маршрутом протесту проходили демонстрації, ініційовані активістами, яких обурює праворадикальна ідеологія партії. Вони зазначали, що AfD маніпулює нинішньою кризою, щоб набирати політичні бали.

Нагадаємо, раніше група депутатів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) заявила про плани здійснити візит до Росії та "на схід України".

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