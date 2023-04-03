У Парижі мають намір заборонити електросамокати
Жителі Парижу на референдумі проголосували за заборону прокату електросамокатів у столиці Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Futur En Seine.
Результати референдуму свідчать, що майже 90% парижан віддали свої голоси за заборону прокату електросамокатів у місті. Голосування організували через зростання кількості людей, які постраждали та загинули на цьому транспорті у столиці Франції.
Париж був одним із перших міст, де почали використовувати електросамокати. Однак велике занепокоєння викликало те, як деякі люди керують скутерами, ухиляючись від пішоходів на тротуарах і розвиваючи швидкість до 27 км/год. Діти віком від 12 років могли легально брати напрокат електросамокати не маючи захисного шолома.
Раніше ми писали, Зеленський провів телефонну розмову із французьким колегою Емануелем Макроном у якій обговорив "формулу миру".
Нагадаємо, федерація фехтування Франції відмовилася проводити етап Кубка світу через допуск на змагання спортсменів з Білорусі та Росії.
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