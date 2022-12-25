У Парижі в ході заворушень поранено 30 поліціянтів

Префект паризької поліції Лоран Нуньєс підбив підсумки протестів, які вилилися у зіткнення з поліцією. За заподіяння шкоди було затримано 11 осіб, легкі поранення отримав 31 поліціянт та один демонстрант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Також, за заявою пана Нуньєса, було перевернуто щонайменше чотири автомобілі, один із них був підпалений.

Префект паризької поліції зазначив, що насильницькі дії вчинили кілька десятків людей.

Christmas в Парижі. Thank goodness for diversity…. pic.twitter.com/hKkg0MedzI — David Vance (@DVATW) December 24, 2022

Мітинг курдської громади на знак протесту проти жорстокого вбивства відвідувачів курдського культурного центру розпочався на площі Республіки, потім він розділився на дві частини.

Париж. The city of romance…..

2022 remix. pic.twitter.com/IpuDBAfEx7 — David Vance (@DVATW) December 24, 2022

На сусідніх вулицях почалися запеклі сутички з поліцією. Зіткнення довкола площі тривали до 15 години.

У п'ятницю в Парижі чоловік віком близько 60 років вчинив стрілянину в 10-му окрузі. Три людини загинули.

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