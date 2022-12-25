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У Парижі в ході заворушень поранено 30 поліціянтів

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Париж, Неділя 25 грудня 2022 00:31
У Парижі в ході заворушень поранено 30 поліціянтів Фото: У Парижі в ході заворушень поранено 30 поліцейських (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Префект паризької поліції Лоран Нуньєс підбив підсумки протестів, які вилилися у зіткнення з поліцією. За заподіяння шкоди було затримано 11 осіб, легкі поранення отримав 31 поліціянт та один демонстрант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Також, за заявою пана Нуньєса, було перевернуто щонайменше чотири автомобілі, один із них був підпалений.

Префект паризької поліції зазначив, що насильницькі дії вчинили кілька десятків людей.

Мітинг курдської громади на знак протесту проти жорстокого вбивства відвідувачів курдського культурного центру розпочався на площі Республіки, потім він розділився на дві частини.

На сусідніх вулицях почалися запеклі сутички з поліцією. Зіткнення довкола площі тривали до 15 години.

У п'ятницю в Парижі чоловік віком близько 60 років вчинив стрілянину в 10-му окрузі. Три людини загинули.

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