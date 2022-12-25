В Париже в ходе беспорядков ранены 30 полицейских

Префект парижской полиции Лоран Нуньес подвел итоги протестов, которые вылились в столкновения с полицией. За причинение ущерба были задержаны 11 человек, легкие ранения получил 31 полицейский и один демонстрант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Также, по заявлению господина Нуньеса, были перевернуты по меньшей мере четыре автомобиля, один из них был подожжен.

Префект парижской полиции отметил, что насильственные действия совершили несколько десятков человек.

Christmas in Paris. Thank goodness for diversity…. pic.twitter.com/hKkg0MedzI — David Vance (@DVATW) December 24, 2022

Митинг курдской общины в знак протеста против жестокого убийства посетителей курдского культурного центра начался на площади Республики, затем он разделился на две части.

Paris. The city of romance…..

2022 remix. pic.twitter.com/IpuDBAfEx7 — David Vance (@DVATW) December 24, 2022

На соседних улицах начались ожесточенные столкновения с полицией. Столкновения вокруг площади продолжались до 15 часов.

В пятницу в Париже мужчина в возрасте около 60 лет устроил стрельбу в 10-м округе. Три человека погибли.

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