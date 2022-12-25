ua ru
Вс, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Париже в ходе беспорядков ранены 30 полицейских

Новина українською →
Париж, Воскресенье 25 декабря 2022 00:31
В Париже в ходе беспорядков ранены 30 полицейских Фото: В Париже в ходе беспорядков ранены 30 полицейский (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Префект парижской полиции Лоран Нуньес подвел итоги протестов, которые вылились в столкновения с полицией. За причинение ущерба были задержаны 11 человек, легкие ранения получил 31 полицейский и один демонстрант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Также, по заявлению господина Нуньеса, были перевернуты по меньшей мере четыре автомобиля, один из них был подожжен.

Префект парижской полиции отметил, что насильственные действия совершили несколько десятков человек.

Митинг курдской общины в знак протеста против жестокого убийства посетителей курдского культурного центра начался на площади Республики, затем он разделился на две части.

На соседних улицах начались ожесточенные столкновения с полицией. Столкновения вокруг площади продолжались до 15 часов.

В пятницу в Париже мужчина в возрасте около 60 лет устроил стрельбу в 10-м округе. Три человека погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Париж
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация