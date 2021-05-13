UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Парижем горит химзавод. Есть угроза загрязнения почвы и воды в реке

Автор: Анастасия Рокитна

На химическом предприятии в коммуне Безон (возле Парижа) произошел пожар. Власти опасаются возможного загрязнения окружающей среды.

Об этом сообщает France Bleu.

Завод компании Protec Industrie, где произошло возгорание, специализируется на обработке металлов и имеет европейскую классификацию Seveso.

"Существует риск загрязнения почвы и воды в реке", - заявил заместитель мэра коммуны Николя Барнье.

В городе проходит эвакуация людей, которые живут возле завода.

Фото: под Парижем горит химзавод (twitter.com/HeliosNvx)

Напомним, не менее четырех человек пострадали в результате взрыва и последующего возгорания на территории химического завода организации Sakai Chemical Industry.

Также ранее в провинции Индонезии произошел пожар на заводе. Тогда пострадали около 30 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пожарПарижхимзавод