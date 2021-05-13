Под Парижем горит химзавод. Есть угроза загрязнения почвы и воды в реке

На химическом предприятии в коммуне Безон (возле Парижа) произошел пожар. Власти опасаются возможного загрязнения окружающей среды.
Об этом сообщает France Bleu.
Завод компании Protec Industrie, где произошло возгорание, специализируется на обработке металлов и имеет европейскую классификацию Seveso.
"Существует риск загрязнения почвы и воды в реке", - заявил заместитель мэра коммуны Николя Барнье.
В городе проходит эвакуация людей, которые живут возле завода.
Напомним, не менее четырех человек пострадали в результате взрыва и последующего возгорания на территории химического завода организации Sakai Chemical Industry.
Также ранее в провинции Индонезии произошел пожар на заводе. Тогда пострадали около 30 человек.