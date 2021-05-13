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Під Парижем горить хімзавод. Є загроза забруднення грунту і води в річці

Автор: Анастасія Рокитна

На хімічному підприємстві в комуні Безон (біля Парижу) сталася пожежа. Влада побоюється можливого забруднення навколишнього середовища.

Про це повідомляє France Bleu.

Завод компанії Protec Industrie, де сталося загоряння, спеціалізується на обробці металів і має європейську класифікацію Seveso.

"Існує ризик забруднення грунту і води в річці", - заявив заступник мера комуни Ніколя Барньє.

У місті проходить евакуація людей, які живуть біля заводу.

Фото: під Парижем горить хімзавод (twitter.com/HeliosNvx)

Нагадаємо, не менше чотирьох людей постраждали в результаті вибуху і подальшої пожежі на території хімічного заводу організації Sakai Chemical Industry.

Також раніше в провінції Індонезії сталася пожежа на заводі. Тоді постраждали близько 30 осіб.

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Новини України пожежаПарижхимзавод