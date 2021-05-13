Під Парижем горить хімзавод. Є загроза забруднення грунту і води в річці

На хімічному підприємстві в комуні Безон (біля Парижу) сталася пожежа. Влада побоюється можливого забруднення навколишнього середовища.
Про це повідомляє France Bleu.
Завод компанії Protec Industrie, де сталося загоряння, спеціалізується на обробці металів і має європейську класифікацію Seveso.
"Існує ризик забруднення грунту і води в річці", - заявив заступник мера комуни Ніколя Барньє.
У місті проходить евакуація людей, які живуть біля заводу.
Нагадаємо, не менше чотирьох людей постраждали в результаті вибуху і подальшої пожежі на території хімічного заводу організації Sakai Chemical Industry.
Також раніше в провінції Індонезії сталася пожежа на заводі. Тоді постраждали близько 30 осіб.