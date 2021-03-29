Мощный взрыв на заводе в Индонезии: число пострадавших возросло

Число пострадавших в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Индонезии Западная Ява возросло. Их уже 28 человек.

Пожар и взрыв на НПЗ в городе Балонган произошел 29 марта. Его было слышно на расстоянии до пяти километров, а пожар виден на расстоянии четырех километров. Власти допускают, что причиной происшествия на заводе мог стать удар молнии, так как перед этим в районе НПЗ начался сильный дождь.

Отмечается, что более 700 жителей переместили в пункты временного содержания.

Указано, что пять их них получили серьезные ранения.

Как писало РБК-Украина, ранее было известно о 20 пострадавших. Отмечалось, что больше всего пострадали жители домов, которые расположены рядом с местом происшествия.

Напомним, 28 марта в Индонезии два террориста смертника устроили взрыв возле католической церкви. В результате теракта пострадали не менее 14 человек.