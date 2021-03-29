ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мощный взрыв на заводе в Индонезии: число пострадавших возросло

Новина українською → Индонезия, Понедельник 29 марта 2021 10:39
Мощный взрыв на заводе в Индонезии: число пострадавших возросло Фото: в результате взрыва на НПЗ пострадали 28 человек (Kompas.com ALWI)
Автор: РБК-Украина

Число пострадавших в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Индонезии Западная Ява возросло. Их уже 28 человек.

Об этом информирует портал kumparan.com, ссылаясь на местную полицию.

Указано, что пять их них получили серьезные ранения.

Отмечается, что более 700 жителей переместили в пункты временного содержания.

Пожар и взрыв на НПЗ в городе Балонган произошел 29 марта. Его было слышно на расстоянии до пяти километров, а пожар виден на расстоянии четырех километров.

Власти допускают, что причиной происшествия на заводе мог стать удар молнии, так как перед этим в районе НПЗ начался сильный дождь.

Как писало РБК-Украина, ранее было известно о 20 пострадавших. Отмечалось, что больше всего пострадали жители домов, которые расположены рядом с местом происшествия.

Напомним, 28 марта в Индонезии два террориста смертника устроили взрыв возле католической церкви. В результате теракта пострадали не менее 14 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире пострадавшие Индонезия Взрыв
NEWS
Резкий спад: в Украине 8346 новых случаев коронавируса
Резкий спад: в Украине 8346 новых случаев коронавируса
DAILY
Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"