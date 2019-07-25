У Парижі зафіксували рекордну спеку

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Останній температурний рекорд в Парижі зафіксували у 1947 році

У столиці Франції Парижі зафіксували температурний рекорд, повітря прогрілося до плюс 42,4 градуси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на метеорологічну службу Meteo France.

Повідомляється, що минулий рекорд був встановлений 28 липня 1947 році, тоді температура у французькій столиці піднялася до плюс 40,4 градуса.

"Температура впаде до суботи", - зазначили метеорологи Франції.

Також, напередодні в 20 французьких департаментах оголосили червоний рівень попередження про несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, Франція вже фіксувала температурний рекорд, 28 червня, на півдні Франції повітря прогрілося до 45,8 градуси за Цельсієм. Попередній абсолютний температурний рекорд у Франції був зареєстрований у серпні 2003 року, коли температура повітря піднялася до 44,1 градуси. Тоді аномальна спека в Європі забрала десятки тисяч життів.