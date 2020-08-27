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В Париже вводят обязательный масочный режим на улице

Париж, Четверг 27 августа 2020 18:23
В Париже вводят обязательный масочный режим на улице
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Власти Парижа приняли решение ввести обязательный масочный режим на всей территории города. Постановление вступит в силу с 28 августа.

Об этом заявила заместитель мэра по проблемам здравоохранения Анн Суйри, передает Le Figaro.

"Ношение масок станет обязательным на всей территории Парижа с пятницы с 08:00 (09:00 по киевскому времени)", - заявила она.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что Париж был квалифицирован как один из городов с активным распространением коронавируса. Он добавил, что выступает за повсеместное ношение масок на территории всех крупных городов страны.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции в публичных закрытых помещениях является обязательным ношение масок.

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