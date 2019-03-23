В Париже возросло число задержанных "желтых жилетов"

Фото: протесты во Франции(twitter.com/CCastaner)

Правоохранители задержали 70 человек

В штаб-квартире полиции сообщили, что число задержанных участников протестных акций "желтых жилетов" 23 марта составило 70 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что правоохранители на 19-й день мобилизации "желтых жилетов" провели 6825 профилактических проверок.

Ранее РБК-Укаина сообщало, что в Париже участники движения "желтых жилетов" вышли на акции протеста, несмотря на запрет полиции проводить любые мероприятия в окрестностях города. Также сообщалось о по меньшей мере 51 задержанном.

Также ранее полиция запретила протесты "желтых жилетов" в Париже, которые должны были пройти 23 марта. В частности, под запрет попали акции на площади Шарля де Голля, где находится Триумфальная арка, а также в районе Елисейского и Бурбонского дворцов.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность применение вооруженных сил для разгона акций протеста движения "желтых жилетов" в Париже. Слухи об использовании армейских подразделений начали распространяться после того, как стало известно о мобилизации специальных отрядов Sentinelle.