У Парижі учасники протестів "жовтих жилетів" увірвалися в міністерство

Фото: протест "жовтих жилетів" (фото з відкритих джерел)

Кільком чиновникам з урядового комплексу довелося тікати через задній вхід

Акції протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі у неділю, 6 січня, вдень переросли в сутички з поліцією, а кілька людей навіть проникли на територію одного з міністерств Франції. Про це повідомив офіційний представник французького уряду Бенджамін Гріво, передає РБК-Україна з посиланням на BBC.

Гріво розповів, що близько десяти людей, одягнених у чорні і жовті жилети, протаранили двері за допомогою невеликої машини для будівельних робіт, знайденої на вулиці.

Опинившись на території урядового комплексу, вони розбили кілька вікон і пошкодили автомобілі.

Потім протестувальники проникли в кабінет Гріво і йому разом із командою довелося втікати через задній вхід і сховатися в сусідньому готелі.

Нагадаємо, на акції протесту 5 січня у Франції вийшло близько 50 тисяч учасників протестів руху "жовтих жилетів".

Президент Франції Еммануель Макрон закликав учасників руху до діалогу і засудив насильство під час протестів, заявивши, що "насильство знову атакувало республіку, її захисників, представників і символи".