Во Франции продолжаются протесты из-за пенсионной реформы, туристы не смогли попасть в Лувр, ведь протестующие заблокировали вход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что в Париже туристы не смогли попасть в Лувр из-за протестов, сотрудники музея присоединились к забастовке против пенсионной реформы и вместе с другими протестующими заблокировали вход.

"Люди в очереди перед музеем выражали возмущение такими действиями, но работники Лувра сообщили, что стоимость билетов им полностью возместят", - говорится в сообщении.

Добавим, что в музее сообщили, что 17 января была закрыта также выставка к 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи.

Напомним, французские профсоюзы в ходе акций протеста заблокировали несколько нефтеперерабатывающих заводов, чтобы создать искусственный дефицит топлива на автозаправочных станциях.

РБК-Украина писало, что во Франции верховный комиссар по пенсиям Жан-Поль Делевое подал в отставку. Отставка связывается с невозможностью властей отменить пенсионную реформу, по которой в стране начались массовые забастовки.

Ранее сообщалось, последний раз во Франции масштабные протесты проходили в середине ноября. Тогда в результате беспорядков были задержаны более 100 человек в Париже.