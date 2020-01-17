У Франції продовжуються протести через пенсійну реформу, туристи не змогли потрапити до Лувру, адже протестувальниками заблокували вхід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що у Парижі туристи не змогли потрапити в Лувр через протести, співробітники музею приєдналися до страйку проти пенсійної реформи і разом з іншими протестувальниками заблокували вхід.

"Люди в черзі перед музеєм висловлювали обурення такими діями, але працівники Лувру повідомили, що вартість квитків їм повністю відшкодують", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що у музеї повідомили, що 17 січня була зачинена також виставка до 500-ліття від дня смерті Леонардо Да Вінчі.

Нагадаємо, французькі профспілки в ході акцій протесту заблокували кілька нафтопереробних заводів, щоб створити штучний дефіцит пального на автозаправних станціях.

РБК-Україна писало, що у Франції верховний комісар по пенсіях Жан-Поль Делевое подав у відставку. Відставка пов'язується з неможливістю влади скасувати пенсійну реформу, за якою в країні почалися масові страйки.

Раніше повідомлялося, останній раз у Франції масштабні протести відбувалися в середині листопада. Тоді в результаті заворушень було затримано більше 100 осіб в Парижі.