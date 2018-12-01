У Парижі на протестах затримано вже понад 100 осіб

Фото: протести в Парижі (twitter.com/gecko39)

В акціях протесту, організованих рухом "Жовті жилети", беруть участь 5,5 тис. осіб

Співробітники французької поліції в суботу затримали 107 осіб у ході зіткнень з демонстрантами в центрі Парижа. Про це заявив прем'єр Франції Едуар Філіп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За його даними, в Парижі в акціях протесту проти підвищення цін на паливо, організованих рухом "Жовті жилети", беруть участь 5,5 тис. чоловік, а у всій Франції - 36 тисяч.

#BREAKING: At least 107 arrests in Paris protests: prime minister pic.twitter.com/RZEqNaGoXC — AFP news agency (@AFP) December 1, 2018

У той же час французькі ЗМІ зазначають, що на акції протесту в Парижі зафіксовано багато випадків зіткнень агресивно налаштованих демонстрантів з поліцією.

Зокрема, такі випадки сталися на Єлисейських полях і на площі Шарля де Голля.

Раніше РБК-Україна повідомляло про затримання 39 осіб в результаті зіткнення демонстрантів з поліцією в Парижі.

Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють, що під час зіткнень правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ і водомети.

Зазначалося, що Єлисейські поля будуть залишатися перекритими, а пішоходи повинні будуть проходити через контрольно-пропускні пункти.

Також повідомлялося, що французькі власті прийняли рішення мобілізувати додаткові підрозділи поліції для забезпечення правопорядку під час акцій протесту проти підвищення цін на пальне в Парижі.