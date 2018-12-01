У Парижі на протестах затримано вже понад 100 осіб

В акціях протесту, організованих рухом "Жовті жилети", беруть участь 5,5 тис. осіб
Співробітники французької поліції в суботу затримали 107 осіб у ході зіткнень з демонстрантами в центрі Парижа. Про це заявив прем'єр Франції Едуар Філіп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
За його даними, в Парижі в акціях протесту проти підвищення цін на паливо, організованих рухом "Жовті жилети", беруть участь 5,5 тис. чоловік, а у всій Франції - 36 тисяч.
#BREAKING: At least 107 arrests in Paris protests: prime minister pic.twitter.com/RZEqNaGoXC— AFP news agency (@AFP) December 1, 2018
У той же час французькі ЗМІ зазначають, що на акції протесту в Парижі зафіксовано багато випадків зіткнень агресивно налаштованих демонстрантів з поліцією.
Зокрема, такі випадки сталися на Єлисейських полях і на площі Шарля де Голля.
Раніше РБК-Україна повідомляло про затримання 39 осіб в результаті зіткнення демонстрантів з поліцією в Парижі.
Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють, що під час зіткнень правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ і водомети.
Зазначалося, що Єлисейські поля будуть залишатися перекритими, а пішоходи повинні будуть проходити через контрольно-пропускні пункти.
Також повідомлялося, що французькі власті прийняли рішення мобілізувати додаткові підрозділи поліції для забезпечення правопорядку під час акцій протесту проти підвищення цін на пальне в Парижі.