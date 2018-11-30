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Митинги во Франции: на встречу с премьером прибыл один представитель протестантов

Новости » Политика    30.11.2018 - 17:10
Митинги во Франции: на встречу с премьером прибыл один представитель протестантов
Фото: Эдуар Филипп (wikimedia.org)

При этом остается неясным, намерены ли присоединиться к переговорам другие представители протестного движения

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в пятницу, 30 ноября, принимает делегацию представителей протестного движения "Желтые жилеты". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Franceinfo.

Встреча должна была начаться в официальной резиденции французского премьера в 15:00. Однако, по данным радиостанции Franceinfo, к этому времени ко дворцу прибыл только один из официальных представителей движения - Жазон Эрбер.

По прибытии он заявил журналистам, что "не ожидает абсолютно ничего от этой встречи". При этом остается неясным, намерены ли присоединиться к переговорам другие представители протестного движения.

Французские СМИ напоминают, что на субботу в Париже запланирована очередная массовая акция.

Напомним, в ходе протестов против повышения цен на бензин во Франции пострадали 528 человек. Глава МВД рассказал, что среди 528 пострадавших 17 человек имеют серьезные ранения. Также он добавил, что среди получивших травмы в ходе протестов - 92 является сотрудниками правоохранительных органов.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал протестующих. В сообщении в Twitter он поблагодарил правоохранителей и заклеймил "позором" тех, кто атаковал полицейских, прибегал к насильственным действиям против других граждан и журналистов.

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