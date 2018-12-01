Во Франции из-за протестов стягивают полицию в Париж

Фото: протест во Франции (twitter.com/CBSNews)

Это будет третья масштабная акция против повышения цен на топливо

Во Франции из-за протестов против повышения цен на топливо, которые состоятся в субботу, 1 декабря, мобилизовали дополнительные части полицейских в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, для обеспечения правопорядка во французской столице, во время третьей масштабной акции протеста, власть мобилизовала несколько тысяч полицейских.

По словам генерального секретаря полицейского союза Дениса Якоба, власти обеспокоены из-за возможных провокаций групп, которые не являются участниками движения "Желтых жилетов".

"Мы обеспокоены тем, что небольшие группы, которые не являются "Желтыми жилетами", могут проникнуть на демонстрацию с целью борьбы с правоохранителями и бросить вызов государству", - заявил Якоб.

По данным чиновников, на улицы Парижа выведут около 5 тыс. полицейских и жандармов, в сравнении с 3 тыс. в прошлую субботу. Еще 5 тыс. правоохранителей будут развернуты по стране на других акциях протеста.

Кроме того, Елисейские поля перекроют для движения в субботу, 1 декабря, а пешеходы должны будут пройти через контрольно-пропускные пункты.

Напомним, что в пятницу, 30 ноября, премьер-министр Франции Эдуар Филипп должен был провести встречу с делегацией представителей протестного движения "Желтые жилеты".

Напомним, в ходе протестов против повышения цен на бензин во Франции пострадали 528 человек. Глава МВД рассказал, что среди 528 пострадали 17 человек имеют серьезные ранения. Также он добавил, что среди получивших травмы в ходе протестов - 92 являются сотрудниками правоохранительных органов.