В Париже пожар в многоэтажке стал причиной взрыва

В Париже произошел пожар в многоэтажном жилом доме, что впоследствии стало причиной взрыва в здании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что огонь возник в дома и в 19-м округе столицы Франции. Огонь распространился со второго по пятый этаж и охватил 27 квартир.

По словам очевидцев, несколько человек смогли самостоятельно выбраться из горящего дома до прибытия спасателей. При этом данных о погибших и пострадавших пока нет.

Спасатели проводят тушение и выясняют причины взрыва. Причина пожара пока также неизвестна.

Напомним, 6 апреля в Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Во время ликвидации пожара в квартире дома в Шевченковском районе столицы погиб человек.

В тот же день в Кривом Роге (Днепропетровская область) на пожаре погибли три человека, еще трое пострадали.