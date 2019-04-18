У Парижі побудують дерев'яний Нотр-Дам

Фото: місце події (DominguezArjona / Twitter)

Дерев'яна споруда залишиться на площі перед справжнім Нотр-Дамом до кінця відновлювальних робіт

Мерія Парижа прийняла рішення побудувати поруч з постраждалим під час пожежі Нотр-Дам де Парі тимчасовий дерев'яний собор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNEWS у Twitter.

Його установка почнеться найближчим часом.

Мер Парижа Енн Ідальго заявив про згоду муніципалітету надати "частина двору" для будівництва дерев'яної церкви. Воно керується бажанням зробити це символічне місце привабливішим. Рішення вже прийнято офіційно.

"У тимчасовому соборі можна буде молитися і будуть проводитися служби. Також воно задовольнить інтерес туристів, охочих відвідати це місце. До речі, їх число в 2017 році досягла 12 млн", - заявив мер Парижа Енн Ідальго.

Дерев'яна споруда залишиться на площі перед справжнім Нотр-Дамом до кінця відновлювальних робіт, які, по обіцянці президента Макрона, будуть завершені за п'ять років.

Слухання у справі про пожежу тривають нині в паризькому суді, і те, що трапилося кваліфікується як "ненавмисне знищення вогнем".

Документація "cathédrale éphémère en bois" sera construite sur le parvis de Notre-Dame, a annoncé Mgr Patrick Chauvet sur CNEWS pic.twitter.com/x43mE0eNks — CNEWS (@CNEWS) 18 квітня 2019 р.

Нагадаємо, 15 квітня ввечері в столиці Франції горів Нотр-Дам де Парі. Пожежники вважають, що пожежа могла статися через роботи з реставрації будівлі. У свою чергу, паризька прокуратура зазначила, що не виявила ознак навмисного підпалу Нотр-Дама, але слідство триває. На даний момент команда з 50 чоловік працює над встановленням причини виникнення пожежі в соборі.

Відзначимо, що в результаті пожежі обвалилися дах і шпиль. Також горіла одна з веж, проте рятувальники встигли її загасити. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Він також підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію і пожежники врятували фасад собору і його вежі.

Крім того, сума пожертвувань на реконструкцію після пожежі собору Нотр-Дам де Парі досягла майже 1 млрд євро. Зазначається, що 16 квітня в перший день збору коштів серед громадян було пожертвувано більш ніж на 136 млн євро.