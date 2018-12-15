У Парижі поліція затримала понад 40 учасників протестів "жовтих жилетів"

Фото: акція "жовтих жилетів" в Парижі (rfi.fr)

У Парижі сьогодні проходять протести "жовтих жилетів"

У Парижі (Франція) сьогодні вранці, 15 грудня, поліція затримала понад 40 учасників протестів "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Як повідомляється, сьогодні вранці в Парижі затримали понад 40 осіб, які беруть участь в акції "жовтих жилетів", тоді як минулого тижня в такий же час було затримано більш ніж 300 осіб.

"О 10:30 (11:30 за київським часом, - ред.) в цю суботу 43 людини вже були арештовані в місцях збору "жовтих жилетів" в Парижі", - повідомляє видання, посилаючись на дані місцевої поліції.

Наголошується, що протести "жовтих жилетів" в Парижі проходять п'яту суботу поспіль. До охорони правопорядку залучено близько 8 тис. співробітників поліції і 14 броньованих машин жандармерії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французькі протестувальники, так звані "жовті жилети" анонсували масові акції в суботу, 15 грудня.

Зазначимо, також повідомлялося, що протести "жовтих жилетів" почалися в Ізраїлі у зв'язку з повідомленнями про значне підвищення цін на електроенергію та воду з січня 2019 року.