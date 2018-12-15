В Израиле начались протесты "желтых жилетов"

Фото: полиция Израиля (Facebook.com/israelpolice)

Поводом к акции послужили сообщения о повышении цен на электроэнергию и воду с 2019 года

В Израиле стартовали протесты "желтых жилетов" в связи с сообщениями о значительном повышении цен на электроэнергию и воду с января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Израиля".

Сообщается, что активисты с флагами и плакатами днем, 14 декабря, перекривали движение по развязке Азриэли у комплекса правительственных зданий. Они развернули израильские флаги и плакаты, призывающие к отставке правительства.

Так, поводом к демонстрациям против дороговизны жизни послужили сообщения о значительном повышении цен на электроэнергию и воду с января 2019 года.

"Полиция Израиля находится на месте, регулирует движение и обеспечивает гражданам право на протест. Вместе с тем мы будем решительно пресекать любые нарушения общественного порядка и проявления насилия", - заявили в полиции Израиля.

Как отмечается, в ходе демонстраций были задержаны около 10 активистов.

Напомним, ранее сообщалось, что французские протестующие, так называемые "желтые жилеты" анонсировали новую волну массовых акций в субботу, 15 декабря.

Как писало РБК-Украина, после двухнедельных протестов во Франции, которые переросли в масштабные столкновения с полицией, президент Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное положение в стране и пошел на уступки демонстрантам. По оценкам финансистов, обещания Макрона обойдутся бюджету страны в 8-10 млрд долларов.