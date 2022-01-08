У Парижі поліція застосувала газ на акції проти COVID-перепусток і обов'язкової вакцинації

У Франції 8 січня пройшли акції противників санітарних перепусток і обов'язкової вакцинації. У Парижі між учасниками та правоохоронцями сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Акції противників санітарних перепусток і обов'язкової вакцинації від коронавірусу пройшли в декількох містах Франції. Найбільш численна відбулася в Парижі. На вулиці французької столиці вийшли кілька тисяч людей.

За даними телеканалу, акція в Парижі супроводжувалася рідкісними сутичками протестувальників з поліцією. На опублікованих у соцмережах кадрах видно, як група учасників у Жовтих жилетах нападає на поліцейських. У відповідь правоохоронці застосовують сльозогінний газ.

⁦L’équipe de ⁦@Livrenoirmedia⁩ est présente à la manifestation anti-pass vaccinal pour interroger les Français sur leurs positions et revendications. #passvaccinal pic.twitter.com/4Wmk5m24h4 — Laurie de Reynal (@laurie_reynal) January 8, 2022