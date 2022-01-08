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У Парижі поліція застосувала газ на акції проти COVID-перепусток і обов'язкової вакцинації

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Париж, Субота 08 січня 2022 19:31
У Парижі поліція застосувала газ на акції проти COVID-перепусток і обов'язкової вакцинації Фото: у Парижі поліція застосувала газ на акції противників санітарних перепусток (twitter.com/TvTemplar)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Франції 8 січня пройшли акції противників санітарних перепусток і обов'язкової вакцинації. У Парижі між учасниками та правоохоронцями сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Акції противників санітарних перепусток і обов'язкової вакцинації від коронавірусу пройшли в декількох містах Франції. Найбільш численна відбулася в Парижі. На вулиці французької столиці вийшли кілька тисяч людей.

За даними телеканалу, акція в Парижі супроводжувалася рідкісними сутичками протестувальників з поліцією. На опублікованих у соцмережах кадрах видно, як група учасників у Жовтих жилетах нападає на поліцейських. У відповідь правоохоронці застосовують сльозогінний газ.

Нагадавши, у Франції періодично проходять акції противників COVID-паспортів і вакцинації, протягом якої відбуваються сутички з правоохоронцями.

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Франція Коронавірус Вакцинація
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