Протесты против COVID-пропусков во Франции собрали более 40 тысяч человек
По меньшей мере 40 610 человек в субботу во Франции приняли участие в очередных акциях протеста против санитарных пропусков. По данным МВД, в стране прошла 171 акция.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение France Info.
В Париже на демонстрации вышли около 5 тыс. человек, в Лионе - всего 400. По всей стране полиция задержала пять человек, в том числе троих в Париже. Ни один полицейский не пострадал.
В прошлую субботу в акциях протеста приняли участие 45 тыс. человек.
Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков.
Напомним, с 9 августа во Франции действуют обязательные санитарные пропуска для посещения общественных мест.
Отметим, их введение вызвало в стране масштабные протесты, в ходе которых есть пострадавшие и арестованные.