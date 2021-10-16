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Протесты против COVID-пропусков во Франции собрали более 40 тысяч человек

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Франция, Суббота 16 октября 2021 23:27
Протесты против COVID-пропусков во Франции собрали более 40 тысяч человек Фото: манифестации против COVID-пропусков во Франции собрали более 40 тысяч человек (leprogres.fr)
Автор: Артур Родивилов

По меньшей мере 40 610 человек в субботу во Франции приняли участие в очередных акциях протеста против санитарных пропусков. По данным МВД, в стране прошла 171 акция.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение France Info.

В Париже на демонстрации вышли около 5 тыс. человек, в Лионе - всего 400. По всей стране полиция задержала пять человек, в том числе троих в Париже. Ни один полицейский не пострадал.

В прошлую субботу в акциях протеста приняли участие 45 тыс. человек.

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков.

Напомним, с 9 августа во Франции действуют обязательные санитарные пропуска для посещения общественных мест.

Отметим, их введение вызвало в стране масштабные протесты, в ходе которых есть пострадавшие и арестованные.

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