У Парижі через підозрілого предмета евакуювали вокзал

Фото: Північний возал Парижа (google.com.ua/maps)

За день підозрілі предмети в Парижі знаходили тричі

В Парижі на Північному вокзалі після виявлення підозрілого предмета евакуювали працівників, пасажирів і відвідувачів. Як передає РБК-Україна, про це пише Le Figaro.

За інформацією Національної компанії французьких залізниць (SNCF), це третій за рахунком інцидент за день, проте в попередні два рази не було приводу для евакуації вокзалу.

Вокзал оточила паризька поліція. Відправлення поїздів затрималося на сорок хвилин. При цьому SNCF зазначає, що евакуювати довелося лише частину вокзалу.

Ніхто не постраждав. Про інші подробиці інциденту Le Figaro не повідомляє.

Нагадаємо, в Києві в п'ятницю, 29 листопада, тимчасово обмежували роботу Центрального залізничного вокзалу через анонімне повідомлення про мінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали. Об'єкт перевіряли вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

Відзначимо, за 10 місяців 2019 надійшло 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухових пристроїв на об'єктах Укрзалізниці.