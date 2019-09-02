У Парижі планують штрафувати занадто галасливі авто

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У столиці Франції тестують 57 "шумових" радарів

В Парижі тестують шумові радіолокаційні системи, які дозволять штрафувати занадто гучні транспортні засоби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Повідомляється, що в Парижі в тестовому режимі зараз працюють 57 шумових радарів. 40 з них розміщено біля барів та розважальних районах, ще 17 - біля великих будинків.

"Система складається з чотирьох мікрофонів, які визначають походження звуку, а також камери, що зв'язує його з конкретним транспортним засобом", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на даний момент штрафи не передбачені, оскільки система працює в тестовому режимі. Однак, цієї осені місцеві власті мають намір розглянути законопроект, який дозволить чиновникам експериментувати зі штрафами за надмірний шум, видаваний автомобілями. Це може спонукати жителів якомога швидше переходити на електромобілі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Tesla планує збільшити обсяги виробництва електромобілів. Компанія веде підготовку до нарощування обсягів виробництва на заводі в Каліфорнії.

Також повідомлялося, що в Україні попит на електромобілі зріс на 58%. За перші 6 місяців 2019 року український автопарк збільшився на 3,2 тис. електрокарів.