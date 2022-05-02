В Париже первомайское шествие закончилось столкновением с полицией

По данным Министерства внутренних дел Франции, в это воскресенье в Париже в первомайской демонстрации приняли участие 24 тысячи человек.

Шествие началось в 14:30 по местному времени с площади Республики. В нем приняли участие профсоюзные, а также студенческие и школьные организации.

Затем от демонстрантов отделилась группа протестующих в черной одежде, перчатках и масках. Они начали движение по не согласованному маршруту.

Нарушители били стекла, крушили магазины, филиал ресторана McDonald's и банки. Некоторые из собравшихся попробовали возвести баррикады. При этом хулиганы забрасывали силовиков разными предметами, в том числе и фруктами.

Полиция пыталась разогнать их слезоточивым газом и водометом. На место прибыли пожарные, которые тушили поджоги демонстрантов. Один из правонарушителей попытался атаковать пожарных.