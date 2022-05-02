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У Парижі першотравнева хода закінчилася зіткненням з поліцією

Фото: поліція Франції (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Традиційна першотравнева хода в Парижі переросла в зіткнення з поліцією. Було заарештовано 54 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французький телеканал BFMTV.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, цієї неділі в Парижі в першотравневій демонстрації взяли участь 24 тисячі осіб.

Хода почалася о 14:30 за місцевим часом з площі Республіки. У ній взяли участь профспілкові, а також студентські та шкільні організації.

Потім від демонстрантів відокремилася група протестувальників у чорному одязі, рукавичках і масках. Вони почали рух по не узгодженому маршруту.

Порушники били скло, трощили магазини, філію ресторану Mcdonald's і банки. Деякі з присутніх спробували звести барикади. При цьому хулігани закидали силовиків різними предметами, в тому числі і фруктами.

Поліція намагалася розігнати їх сльозогінним газом і водометом. На місце прибули пожежники, які гасили підпали демонстрантів. Один з правопорушників спробував атакувати пожежників.

Нагадаємо, поліція Парижа відкрила вогонь по автомобілю, який їхав на високій швидкості в бік співробітників правоохоронних органів. В результаті водій і пасажир вбиті.

Ми також писали про те, що після переобрання президента Еммануеля Макрона у ряді міст Франції почалися масові заворушення.

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Франція