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Во Франции начались массовые протесты: полиция применила слезоточивый газ

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Париж, Понедельник 25 апреля 2022 01:08
Во Франции начались массовые протесты: полиция применила слезоточивый газ Оцепление полицией (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

После переизбрания президента Эммануэля Макрона в ряде городов Франции начались массовые беспорядки. Полиция по охране общественного порядка была вынуждена распылить слезоточивый газ в сторону демонстрантов в центре Парижа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После оглашения предварительных результатов второго тура выборов президента Франции начались акции протеста. Полиция пыталась разогнать толпу, собравшуюся в центральном районе Шатле. Также сообщается о массовых беспорядках в Ренне, Лионе, Тулузе и Нанте.

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