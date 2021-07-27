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В Париже неизвестный на электросамокате ограбил ювелирную лавку на 2 млн евро

Автор: Сергей Пышкин

Полиция Парижа разыскивает преступника, который сегодня ограбил ювелирный магазин Chaumet . Стоимость похищенных драгоценностей составляет 2 млн евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на leParisien.

Согласно данным следствия, мужчина, вооруженный пистолетом, подъехал на электросамокате к ювелирному магазину Chaumet около в 17:10 по местному времени. Ворвавшись в помещение и угрожая оружием, преступник забрал драгоценности и бесследно скрылся.

Общая сумма похищенных драгоценностей составляет около 2 млн евро.

Стоит отметить, что это не первый случай ограбления ювелирного магазина Chaumet. В ноябре 2009 года, группа преступников похитила драгоценностей на 1,9 млн евро в одноим из магазинов сети.

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