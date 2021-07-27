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У Парижі невідомий на електросамокаті пограбував ювелірну лавку на 2 млн євро

Автор: Сергій Пишкін

Поліція Парижу розшукує злочинця, який сьогодні пограбував ювелірний магазин Chaumet . Вартість викрадених коштовностей становить 2 млн євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на leParisien.

Згідно з даними слідства, чоловік, озброєний пістолетом, під’їхав на електросамокаті до ювелірного магазину Chaumet близько о 17:10 за місцевим часом. Увірвавшись у приміщення й погрожуючи зброєю, злочинець забрав коштовності й безслідно втік.

Загальна сума викрадених коштовностей становить близько 2 млн євро.

Варто відзначити, що це не перший випадок пограбування ювелірного магазину Chaumet. В листопаді 2009 року, група злочинців викрала коштовностей на 1,9 млн євро в одному із магазинів мережі.

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Парижпограбуванняэлектросамокат