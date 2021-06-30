В Париже могут запретить электросамокаты: причиной стала смерть девушки

В Париже местные власти заявили, что могут не продлить контракт с владельцами сервисов проката электросамокатов. В случае, если те не установят фиксированное ограничение скорости и не усилят контроль за парковкой.

Причиной такого решения стала смерть девушки, которую в середине июня сбили на самокате в пешеходной зоне на набережной у Сены.

"Или у нас существенно улучшится ситуация и самокаты перестанут создавать проблемы и дополнительную опасность, прежде всего для пешеходов, или мы рассматриваем полный запрет электросамокатов самообслуживания в конце контракта в октябре 2022 года",- говорится в сообщении.

Помощник мэра Парижа Анн Идальго Давид Беяр, который отвечает за транспортную сферу отметил, что некоторые крупные города мира запретили передвижение по улицам на данных транспортных средства из соображений безопасности.

Он обратился к владельцам проката с требованием ограничить скорость на электросамокатах максимум 10 км / ч. Особенно это касается пришкольных территорий и мест скопления людей.

Беяр добавил, что это требование должно быть выполнено уже сегодня владельцами проката, которые предоставляют услуги в центре Парижа.