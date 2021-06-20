В Париже девушки на электросамокате сбили женщину. Она умерла в больнице

В Париже в ночь на понедельник две девушки на электросамокате сбили 31-летнюю гражданку Италии, которая гуляла вдоль Сены. Подозреваемых в совершении наезда разыскивает французская полиция.

Об этом сообщает BBC .

Предварительно известно, что пара девушек ехала на электросамокате с большой скоростью и не остановилась. Женщина, на которую совершили наезд, ударилась головой о тротуар, в результате чего у нее остановилось сердце.

Медикам удалось восстановить сердечный ритм женщины через 30 минут, однако потерпевшая через несколько дней скончалась в больнице.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства, отягощенного неоказанием первой помощи. Полиция разыскивает свидетелей и изучает записи с видеокамер.