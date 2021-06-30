У Парижі можуть заборонити електросамокати: причиною стала смерть дівчини

У Парижі місцева влада заявила, що може не продовжити контракт з власниками сервісів прокату електросамокатів. У випадку, якщо ті не встановлять фіксоване обмеження швидкості та не посилять контроль за паркуванням.

Причиною такого рішення стала смерть дівчини, яку в середині червня збили на самокаті у пішохідній зоні на набережній біля Сени.

"Або у нас суттєво покращиться ситуація і самокати перестануть створювати проблеми і додаткову небезпеку, передусім для пішоходів, або ми розглядаємо повну заборону електросамокатів самообслуговування в кінці контракту в жовтні 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Помічник мера Парижу Анн Ідальго Давід Беяр, який відповідає за транспортну сферу зазначив, що деякі великі міста світу заборонили пересування вулицями на даних транпортних засобах з міркувань безпеки.

Він звернувся до власників прокату з вимогою обмежити швидкість на електросамокатах максимум до 10 км/год. Особливо це стосується пришкільних територій та місць скупчень людей.

Беяр додав, що ця вимога має бути виконана вже сьогодні власниками прокату електросамокатів, які надають послуги у центрі Парижу.