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В Париже идут стычки между правоохранителями и участниками акции против полиции

Париж, Суббота 05 декабря 2020 17:16
В Париже идут стычки между правоохранителями и участниками акции против полиции
Фото: протесты в Париже (AFP)
Автор: Роман Тверденко

В Париже проходят акции протеста против закона об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими. Между участниками акции и полицейскими начались стычки.

Об этом сообщают Le Parisien и BFM TV.

Столкновения между сторонами начались вскоре после начала акции. Участники протестов бросали в полицейских петарды и камни. Полиция в ответ на это применила против протестующих слезоточивый газ.

Также в ходе стычек было разбито окно в одном из агентств недвижимости. Информации о задержаных и пострадавших пока нет. Полиции удается блокировать движение акции.

Отмечается, что сегодня проходит 90 акций протеста по всей Франции.

Напомним, 28 ноября во французской столице Париже в ходе акции протеста полицейские задержали 46 участников демонстраций. Их задержали за насильственные действия в отношении правоохранительных органов.

Отметим, что согласно законопроекту "о глобальной безопасности", за распространение материалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать одним годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро

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